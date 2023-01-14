Kanye West hakkında şok iddia: Evlendi

TMZ, sansasyonel rapçi Kanye West’in perşembe günü Beverly Hills’te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendiğini iddia etti. Ancak ikilinin evlendiklerine dair resmi bir açıklama ya da belge olmadığı için henüz iddiaların doğruluğu tartışılıyor.

Sürpriz düğün, Ye’nin yedi yıllık evliliğinin ardından Kim Kardashian ile resmi olarak boşanmasından sadece iki ay sonra gerçekleşti.

West’in adının anıldığı kişi ise Yeezy markasının tasarımcılarından biri olan Bianca Censori. Censori, bu hafta başlarında rapçiyle dışarıda yemek yerken görülmüştü ve West’in ayrıldığı eşi Kim Kardashian’a olan benzerliği sosyal medyada tartışılırken, ikilinin yüzük takmış olması da dikkat çekmişti.

Ayrıca geçen ay rapçi, yeni sevgilisine gönderme yapan “Censori Overload” adlı bir şarkı yayınladı.

Çiftin ne kadar süredir beraber olduğu bilinmiyor; ancak Censori, Kasım 2020’de West’in Yeezy şirketinde çalışmaya başladı.

West, Kardashian ile ayrıldığından beri Julia Fox, Juliana Nalú, Irina Shayk, Vinetria, Chaney Jones ve Candace Swanepoel gibi isimlerle anıldı. Bir yandan da Kardashian’ın Pete Davidson ile ilişkisi üzerine ikiliyi sosyal medyadan taciz ederken Kardashian’ı da geri kazanmaya çalıştı.

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14/01/2023 14:55