Kanye West teknoloji patronu oluyor

ABD'li multi milyarder rapçi Kanye West müzik, moda ve ev dekorasyonundan sonra teknoloji alanında da yatırım kararı aldı.

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05/10/2021

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Kanye West teknoloji patronu oluyor

Moda dünyasında yıllar önce kurduğu markayla (Yeezy) adından söz ettiren Kanye West, bu defa teknoloji markası patenti aldı.

44 yaşındaki şarkıcı son albümü Donda'nın adını kablolu, kablosuz kulaklık, akıllı saat gibi giyilebilir teknolojik cihaz üretiminde kullanmak için tescilletti.


Amerikalı rap şarkıcısı geçtiğimiz günlerde de ev dekorasyon ürünlerini kapsayan ve Kanye West olarak belirlediği markası için tescil başvurusunda bulunmuştu.

27 Ağustos’ta marka başvurusu yapan West; battaniye, banyo perdesi, yastık kılfı, havlu ve diğer ev tekstil ürünlerini içeren eşya satışa sunacak.

Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, bir yandan da adını değiştirmeye çalışıyor. Mahkemeye başvuran şarkıcı adını basitleştirmek, sadece Ye olmak istiyor.

05/10/2021 09:53
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TAGS: Kanye West, , yaşam, Magazin, Teknoloji
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