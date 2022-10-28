Kanye West'e bir darbe daha! Oynatma listesi kaldırıldı

Yahudi karşıtı yorumlarıyla eleştirilerin hedefinde olan ve iş anlaşmaları feshedilen Kanye West’e Apple Music’ten de yaptırım geldi.

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, sosyal medyadan yaptığı Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle bir süredir tepkilerin odağında.

Yaptığı paylaşımların ardından ilk olarak Instagram’dan engellenen West, ardından Twitter’da Yahudi halkını hedef alan bir paylaşımda bulundu. Twitter da Instagram’a benzer bir şekilde West’in hesabını kilitledi. 45 yaşındaki Amerikalı şarkıcının hesapları daha sonra ise açıldı.

ARTIK MİLYARDER DEĞİL

West’e yönelik yaptırımlar bunlarla sınırlı kalmadı ve birçok şirketten benzer adımlar geldi. GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da şarkıcının Yeezy markasıyla ortalığı bitirme kararı aldı. Böylece West, milyarder statüsünü de kaybetti.

Sanatçının servetinde önemli bir rol oynayan bu ortaklıkların sonlanması, Kanye West’in net değerinin düşmesine neden oldu. Forbes'a göre 1,5 milyar dolarlık Adidas anlaşmasının bitişiyle, West’in serveti son birkaç günde büyük oranda değer kaybederek 2 milyardan 400 milyon dolara kadar düştü.

Şimdi de müzik platformu Apple Music’in yeni bir hamle yaptığı görüldü.

LİSTE KALKTI AMA ŞARKILARI HALA VAR

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Music, sanatçının tepki çeken hareketlerinin ardından platformdaki ‘Kanye West Essentials’ (Kanye West: En İyileri) isimli bir çalma listesini kaldırdı. Sanatçının en iyi şarkılarının yer aldığı oynatma listesine girildiğinde ‘Öğe Yok’ ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ancak ismin şarkıları tamamen platformdan kaldırılmadı.

Yakın zamanda Spotify’dan da Kanye West ile ilgili bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Daniel Ek, rapçinin son zamanlardaki yorumlarını kınadı; ancak şarkıların Spotify’dan kaldırılmayacağını söyledi. Platformda sadece ünlü ismin müziğinin bulunduğunu ve bu şarkıların politikalarını ihlal etmemesini gerekçe gösterdi. CEO, bu tarz bir şeyin olup olmamasının West’in plak şirketine bağlı olduğunu ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2022 19:00