Kanye West’ten eşine konuşma yasağı

Gösteri dünyasının sansasyonel isimlerinden Kanye West, bu defa da yeni eşi Bianca Censori'ye getirdiği yasaklarla gündemde. Yeni adı Ye olan ünlü rapçi, Censori'nin asla konuşmamasını istiyor.

Kim Kardashian ile olaylı bir şekilde ayrılan ve hatta ayrıldıktan sonra Kardashian ve o zamanki sevgilisi Pete Davidson’ı tacize varacak şekilde rahatsız eden West, şimdi de yeni eşine getirdiği katı kurallarla dikkat çekiyor.

Bir süredir beraber olan Bianca Censori ve West, magazin basınında sık sık yer alıyor. Son olarak Ye’nin Censori’ye ne giyeceği ve hangi yiyecekleri yiyebileceği gibi konularda katı kuralları olduğu konuşuluyor.

Rapçi Kanye West’in, eşi Bianca Censori’nin uyması gereken bir kurallar listesi olduğu iddia ediliyor; buna Censori’nin asla konuşmaması ve hangi yiyeceği yiyebileceğinin West tarafından belirtilmesi de dahil.

Çifte yakın bir kaynak şunları söyledi: “Kanye’nin Bianca için bir takım kuralları var; bunlar arasında asla konuşmaması ve Bianca’nın ne giyeceği de yer alıyor. Ayrıca Kanye spor yapmasa da belirli yiyecekleri yemesi ve spor yapması gerekiyor. Artık kendine ait bir fikri yok ve West’e itaat ediyor.”

Ayrıca kaynağa göre; Censori, sağlığından endişe duyduklarını belirten arkadaşlarına da defolup gitmelerini söylerken, arkadaşlarının onu kıskandıklarını düşünüyor.

West, daha önce de katı kurallarıyla dikkat çekmişti. Yeezy’nin şovunda modellere katı bir kurallar listesi verdiği basına yansımıştı. Modellerin fısıldamasına, gülümsemesine, şarkı söylemesine, dans etmesine veya göz teması kurmasına izin verilmiyordu.

Bu arada Censori ile West’in ne zamandır birlikte oldukları ve evliliklerinin resmiyeti ile ilgili sorular sık sık gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde de West’in Kardashian’dan 2022’de resmi olarak boşandıktan bir ay sonra Censori ile evlendiği iddia edildi.

Daha önce ikilinin resmi bir evliliği olmadığı düşünülüyordu.