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Kapalı Facebook grubunda utanç verici paylaşımlar

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02/07/2019

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Kapalı Facebook grubunda utanç verici paylaşımlar

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, eski ve yeni sınır devriye çalışanlarının Facebook'ta oluşturduğu kapalı grupta, göçmenler hakkında yapılan küfürlü ve kadınları aşağılayan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Amerikalı yetkililerin, sınır devriye üyelerinin  göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi şakalar yaptığı iddia edilen, paylaşımları  sadece üyeleri tarafından görülen kapalı Facebook grubunu soruşturduğu  bildirildi.

Amerikan haber sitesi ProPublica, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza  Biriminin (CBP) eski ve yeni sınır devriye çalışanlarının Facebook'ta oluşturduğu  kapalı grupta, göçmenler hakkında yapılan edebe aykırı ve kadınları aşağılayan  paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattığını yazdı.

CBP'nin İç İlişkiler Bölümü Başkanı Matthew Klein, birimin, Facebook  grubunda rahatsız edici sosyal medya içeriğinden haberdar olmasının ardından İç  Güvenlik Dairesini bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili derhal soruşturma  başlatıldığını ifade etti.

 

Grubun 9 binden fazla üyesi var

"I'm 10-15" (Ben 10-25) isimli 3 yıllık grubun 9 bin 500 civarında  üyesi bulunduğu, grupta göçmenlerin ölümüyle, ABD Kongresinin göçmenlerin  tutulduğu merkezleri ziyaret eden Latin asıllı üyeleriyle alay edildiği, Kongre  üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Veronica Escobar için hakarete varan  ifadelerle edebe aykırı görseller kullanıldığı iddia ediliyor.

Ocasio-Cortez, paylaşımların kendisini şaşırtmadığını, göçmenlerin  tutulduğu merkezleri ziyaretinde gördükleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

 

Kongre'de göçmenler için yardım paketi kabul edilmişti

Geçen hafta Teksas'ta gıda, su ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu  sınır devriye merkezinde tutulduğu ortaya çıkan 300'ün üzerindeki göçmen çocuğun  büyük kısmı, buradan başka bir merkeze taşınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göçmen sayısını azaltmak amacıyla  katı politikaları uygulamaya koymuştu.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenler için 4,5 milyar dolar insani yardım  paketi, geçen hafta Kongre'de kabul edilmişti.

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TAGS: Kapalı Facebook grubunda utanç verici paylaşımlar, HABER, KIBRIIS,
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