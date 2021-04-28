Kapalı Güney Kıbrıs’ta, “Kapalı Turizm” Devam Ediyor

Cyprus Mail gazetesinde yer alan söyleşilere göre, Güney Kıbrıs’taki turistler işyerlerinin kapatılmasının tadını çıkarıyor. Kıbrıs vatandaşlarının gidemediği otellerde ve plajlarda dinlenmekte olan turistlerin de hallerinden memnun oldukları belirtiliyor.

Larnaka’da bir otel işleten Marios Ellinas, Cyprus Mail’e “Açık olmaktan dolayı minnettarız ve buradaki turistler plaja girdikleri için mutlular ama tabii ki hayal kırıklığı da var” şeklinde konuşmuş. Kapanmanın bir parçası olarak, arkeolojik alanlar ve gece kulüpleri gibi tipik turistik yerler yasaklanmıştır; jet ski gibi aktiviteler de öyle. Yine de, “havanın iyi olduğunu ve otelin tüm tesislerinin açık olduğunu” söyleyen Ellinas, “otelin içinde kapatılmış bir ülkede olduğunuzun farkına varamazsın” diyor.

Ellinas, bununla birlikte, bir salgının felaketle sonuçlanmaması için personele haftalık testler yapılması gibi sağlık protokollerinin yürürlükte olduğunu da sözlerine ekliyor.

SALI GÜNÜ PROTARAS: Cyprus Mail gazetesinde yer alan bu fotografın Salı günü Protarasa’ta çekildiği özellikle belirtiliyor.

Kapanma nedeniyle yerel halk, barlara gidemiyor ve plajları ancak sınırlı bir süre kullanabiliyor. Ancak turistler için mükemmel yaz; barlardan kokteyller ve sahilde tembel öğleden sonrası olanakları sunulmaktadır.

Cyprus Mail gazetesi, Kıbrıslı Rumların bu durumu bir “haksızlık” olarak gördüklerini de yazmadan edemiyor. Gazeteye göre bir okuyucu, “Dün sahil yürüyüşümde çok sayıda turistin sahilde şezlonglarda uzandığını görünce çok kızmıştım” dedi. “Bu tamamen haksızlıktır, biz sakinler olarak yüzdükten sonra plajda kendi şezlongumuza izin verilmiyor.”

Turizm sektöründen bir kaynak ise Cyprus Mail’e, bir otelinin turistlerin evleri gibi görüldüğü anlayışıyla, gelenlerin yerel halkla aynı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi: “Evimde bir yüzme havuzum olsaydı, tabii ki onu kullanabilirdim.”

Bir turistin tecrit sırasında yaşadığı deneyim büyük ölçüde otelin sunduğu olanaklara bağlı olacaktır: bir plaja, yüzme havuzlarına veya bir bara erişim. Ancak tüm oteller eşit yaratılmamıştır; airbnb konaklama yerindeki turistler daha da büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

Otelciler Birliği pazarlama departmanı başkanı Lakis Avraamides ise Cyprus Mail’e şu anda Ayia Napa-Protaras bölgesinde yirmi kadar otelin açık olduğunu, daha fazlasının açılmayı planladığını ancak “kapanmanın bunu tekrar belirsizliğe ittiğini” söyledi. Avraamides, son bilgilerine göre, birçok Rus’un kapanma ilan edilmeden hemen önce geldiğini ve önümüzdeki haftalarda gelmesi planlananların şimdiye kadar tatillerini iptal etmediğini söyledi. Ellinas da benzer bir deneyim yaşadı ve şöyle dedi: “Şu anda yaklaşık yüzde 30 doluluk oranındayız, çoğunlukla Rusya’dan gelen turistler var. Misafirlerimizin yaklaşık yüzde 80’ini bunlar oluşturuyor.” Ancak Ellinas, sağlık bakanlığının aşı sertifikaları, negatif testlerin kanıtlanması gibi “Covid pass” önerisinden endişe duyuyor ve bunun birçok uluslararası turisti ürküttüğünü söylüyor. “Genelde turistler bu tür konulara karşı çok hassas” diye konuşan Ellinas, “Örneğin, son 16 aydır bu kadar çok kısıtlamaya sahip olmayan ve aniden bir hediyelik eşya dükkanına girmek için belgeler üretmek zorunda kalan bir İsveçli için bunlar büyük bir sorun. Bizi arayan ve bunu soran birçok kişi oldu.”

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28/04/2021 11:19