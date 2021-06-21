Kapalı Maraş’ı 150 bin kişi ziyaret etti

46 yıl aradan sonra, ziyarete açılan Kapalı Maraş’ı pandemi koşullarına rağmen günde 250’ye yakın kişi ziyaret ediyor.

8 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Kapalı Maraş’ı bugüne kadar yerli ve yabancı 150 bin kişi ziyaret etti.

08 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkân sağlamak üzere, bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasında Gazimağusa Belediyesi tarafından hizmet sunulmaya devam edilmektedir.

Kapalı Maraş sahili ziyaretçilerini bekliyor….

Ziyarete açık bölgede bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirildi, can ve sağlık güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Ayrıca, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler çalışmaların bitimini müteakip önümüzdeki günlerde insanların hizmetine sunulacak.

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21/06/2021 19:06