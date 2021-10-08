Kapalı Maraş’ın açılmasının birinci yıl dönümünde etkinlik yapıldı

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Maraş kapısı girişinde etkinlik düzenledi, Yıl dönümünde Maraş’ı ilk ziyaret eden kişiye plaket verildi.

8 Ekim 2020 saat 12.00’de ziyarete açılan kapalı Maraş’ı, bugün saat 12.00’de ziyaret eden Macaraistanlı Monica Reisz’e, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından plaket ve Lefkara işi hediye edildi. Maraş’ı ziyaret edenlere çiçeklerin de dağıtıldığı etkinliğe, Joker Bras Band Cyprus müzikleriyle renk kattı.

BİR YILDA 200 BİN ZİYARETÇİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, geçen sürede 200 binin üzerinde kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini söyledi. Bu rakamın alınan kararın doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Arter, “Bundan sonraki iş hem Kuzey’de hem de Güney’deki siyasilere düşer. Bu açılımın Kıbrıs adasına faydası olacaktır” dedi.

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08/10/2021 17:06