Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri değişiyor Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2021 Paylaş: Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri 1 Kasım’dan itibaren yeniden düzenlendi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ın 8 Haziran 2020’de yaya ziyaretine açılan bölümünde halen uygulanan 08.00- 20.00 saatleri arasndaki ziyaret saatleri, 1 Kasım Pazartesi’den itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00- 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

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27/10/2021 09:35