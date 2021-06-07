Kapalı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde yaya ziyaretine açılan bölümündeki duyurulan ziyaret saatleri (09.00 – 17.00), 8 Haziran tarihinden itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00 – 20.00 saatleri arasında uygulanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Uygulama devamlılığının ve geliştirilmesinin kurallara uyulması ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

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07/06/2021 20:30