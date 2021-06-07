Kapalı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi

ads ads ads ads
07/06/2021

ads
ads
ads
Kapalı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde yaya ziyaretine açılan bölümündeki duyurulan ziyaret saatleri (09.00 – 17.00), 8 Haziran tarihinden itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00 – 20.00 saatleri arasında uygulanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Uygulama devamlılığının ve geliştirilmesinin kurallara uyulması ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

 

07/06/2021 20:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri düzenlendi, haberkibris, kapalı maraş,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.