Kapalı Maraş'ta yuvarlak masa toplantısı

Maraş, bugün Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği üst düzey toplantıda ele alınacak.

“Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısında somut bir yol haritası elde edilmesi hedefleniyor.

Saat 11.00’de başlayan toplantıya Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katılıyor.

Bakanlar Kurulu, geçen yıl 18 Haziran’daki, Maraş’ın açılması konusunda adım atarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı almıştı.

Kaynak:BRT

15/02/2020 12:35