Kapalı Maraş'taki bisikletler dezenfekte edildi

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27/12/2020

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Kapalı Maraş'taki bisikletler dezenfekte edildi

Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’ta hizmeti sunduğu bisikletler Covid-19 vakalarının artmasından sonra ilaçlanarak bugün yeniden kullanılmaya başlandı. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Maraş’ın yaklaşık 4 kmlik güzergahının daha kolay gezilebilmesi amacıyla Maraş’ta yeniden hizmete sunulan 600 adet bisiklet genel dezenfekte çalışması yapılmasının yanısıra her kullanıcının ardından dezenfekte edilerek virüs riski ortadan kaldırılıyor. 

2 saatlik kullanım ücreti 10 TL olan bisikletler, bisiklet istasyonundan sadece kredi kartıyla ödeme yapılarak kiralanıp Maraş gezilebilir.

27/12/2020 10:01
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TAGS: Kapalı Maraş, bisikletler
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