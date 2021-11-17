Kapalı Maraş’taki klip Rumların tepkisini çekti

Kıbrıslı şarkıcı Nihayet, Kapalı Maraş’ta “Bulaman” isimli şarkısına video klip çekti. Nini olarak da bilinen şarkıcı Nihayet’e klipte dansçılar eşlik ediyor.

Kıbrıs aksanıyla seslendirilen rap tarzındaki şarkının video klibi, KKTC'nin 38'nci kuruluş yıl dönümünde 15 Kasım'da Nihayet’in YouTube kanalından paylaşılarak, yaklaşık 15 bin Twitter takipçisine de tanıtıldı.

Klip, Kuzey Kıbrıs’ta genelde beğenilirken, Güney Kıbrıs’ta tepkilere neden oldu. Geleneksel ve dijital medya klibin Maraş’ta çekilmesini kınayan yayınlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları klibi ‘kötü bir zevkle’ yapıldığı ve adanın bölünmüşlüğünün simgesi haline gelen bir bölgenin hassas doğasına saygı duyulmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Yaklaşık üç buçuk dakika süren müzik klibinde, bir grup gencin şehrin terk edilmiş binaları arasındaki sokaklarda ve kumsalda dans edip şarkı söylediği belirtildi.

Cyprus Mail, “klipte aynı zamanda harap haldeki evler ve oteller, parçalanmış vitrinler ve yenilenmiş yollar da izlenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Nihayet ise yaptığı açıklamada, Rumlar tarafından tehdit edildiklerine ve hesaplarına saldırıda bulunulduğuna dikkat çekerek, “Sanat özgürdür, tek amacım yok sayılan ülkemi ve kardeşlerimin varlığını Dünya’ya duyurmak” dedi.

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17/11/2021 11:02