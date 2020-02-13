Kapalı Maraş'ta yapılacak toplantı Rum basınında

Kapalı bölge Maraş’ta, Türk yetkililerin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Belediye BM Güvenlik Konseyine Başvuruyor- Kapalı Maraş Seçim Kampanyasında” başlıklı haberinde, “kaynaklarına” dayanarak, sözde “Maraş Belediyesinin” kapalı bölge Maraş’ta toplantı yapılacağı haberinin duyulduğu ilk andan itibaren, gerek Rum Başkanlık Sarayı, gerekse Rum Dışişleri Bakanlığıyla yakın temas içerisinde olduğunu ve daha ileri koordinasyon için bu sabah yeniden bir temasta bulunulacağını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, sözde “Maraş Belediyesinin” gün içerisinde BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar’a göndereceği bir mektup hazırlamakta olduğunu yazan gazete, belediyenin mektupla birlikte, Kıbrıs Türk tarafı ve Türk tarafının hareketleriyle ilgili hoşnutsuzluğunu ve buna paralel olarak kapalı Maraş’la ilgili ileriye götürülmekte olan düzenlemeleri şiddetle kınadığını ifade edeceğini iletti.

Mektupta, bunlara ek olarak, BM Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş konusuyla ilgili kararlarında kayda geçirilenlerin harfi harfine muhafaza edilmesinin isteneceği de ifade edildi.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını sabote eden bu tarz faaliyetlerden haberdar olması ve bunları kınaması gerektiğine dair önemli bir atıf yapılacağını da iddialarına ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Rum siyasi partilerinden bazılarının konuyla ilgili kınama açıklamalarına da yer veren gazete, partilerin bu konuyu “tehlikeli ve oldukça olumsuz bir gelişme” olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Gazeteye göre DİSİ partisi ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki “yeni kışkırtıcı eylemini” kınadığını belirterek, bu eylemin “Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş’la ilgili BM Güvenlik Konseyinin belirli kararlarını ihlal etmekte olan yayılmacı tutumunu kanıtlayan bir hareket olduğu” iddiasında bulundu.

EDEK partisi de yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’ta gerçekleşen ve kınanması gereken girişimler aleyhinde politik ve diplomatik önlemler alınmasının zamanının geldiğini” ileri sürdü.

Gazete, Rum Ekologlar- Vatandaşlar İşbirliği’nin de bir kınama açıklaması yayımladığını ekledi.

Kapalı Maraş’taki toplantıyla ilgili haberler Alithia’da “Oktay ve Gül’ün de Katılımıyla Kapalı Kentte Maraş’la İlgili Toplantı”, Haravgi’de “Oktay ve Gül’ün Katılımıyla Maraş’la İlgili Toplantı”, Fileleftheros’ta ise “Maraş’la Yeni Oyun” başlığıyla yer aldı.

13/02/2020 14:55