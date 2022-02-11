Kapalı yol duyurusu!

Karayolları Dairesi, Karayolu Master Planı kapsamında yapılacak asfaltlama çalışmasından dolayı, Dörtyol köyü ile Beyarmudu kavşağı arasındaki ana yol kesiminin 07:30 – 19:00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.

Karayolu Master Planı kapsamında yapılacak asfaltlama çalışmasından dolayı, ikinci bir duyuruya kadar trafik akışına kapatılan yol kesiminin kapalı olduğu süre zarfında Beyarmudu köyüne ulaşım, İnönü veya Güvercinlik köyleri üzerinden sağlanacak.

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11/02/2022 10:49