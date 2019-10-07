HABER KIBRIS

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Kapanış Başkent'te

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta, bu akşam oynanacak olan Yenicami-Lefke karşılaşması ile sona erecek.

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07/10/2019

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Kapanış Başkent'te

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta kapanıyor.

Lige iyi başlayan ve ilk üç haftada 9 puan toplayan Yenicami, kendi sahasında Lefke'yi konuk edecek. Fehim Dayı'nın düdük çalacağı zorlu karşılaşma 19.00'da başlayacak ve Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 

Muhtemel 11'ler

Yenicami: Ercan, Yasin, Faruk, Hüseyin Sadıklar, Hasan, Mehmet Altın, Hascan, Fırat, Abaka, Yannick, Junior

Lefke: Mehmet, Aykut, Jerry, Semih, Kasım, Yakup, Mustafa, Mehmet, Armstrong, Yılmaz, Okorie

07/10/2019 12:41
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TAGS: yenicami, yak, lefke, k-pet süper lig, 4.hafta, haber kıbrıs
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