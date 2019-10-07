Kapanış Başkent'te

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta kapanıyor.

Lige iyi başlayan ve ilk üç haftada 9 puan toplayan Yenicami, kendi sahasında Lefke'yi konuk edecek. Fehim Dayı'nın düdük çalacağı zorlu karşılaşma 19.00'da başlayacak ve Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Yenicami: Ercan, Yasin, Faruk, Hüseyin Sadıklar, Hasan, Mehmet Altın, Hascan, Fırat, Abaka, Yannick, Junior

Lefke: Mehmet, Aykut, Jerry, Semih, Kasım, Yakup, Mustafa, Mehmet, Armstrong, Yılmaz, Okorie

07/10/2019 12:41