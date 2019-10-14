Kapanış Lefkoşa'da

K-Pet Süper Ligin 5.haftası bu akşam tamamlanacak.

Başkentin iki ekibi Yenicami ile Göçmenköy'ün karşılaşacağı mücadele Lefkoşa Atatürk Stadı'nda 19.00'da oynanacak. Önemli maç öncesi Yenicami'nin 10, Göçmenköy'ün ise 7 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini Kerem Eran yapacak.

Muhtemel 11'ler

Yenicami: Ercan, Yasin, Farouk, Hasan, Hüseyin, Mehmet Altın, Hascan, Fırat, Abaka, Junior, Yannick

Göçmenköy: Ozan, Kadir, Neval, Lawal, Rahmi, Ömer, Reşit, Fikret, Okoli, Joseph, Kemal

14/10/2019 15:05