Kapanış Lefkoşa'da
K-Pet Süper Lig'de 5.hafta, bu akşam oynanacak olan Yenicami-Göçmenköy maçı ile sona erecek.
14/10/2019
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K-Pet Süper Ligin 5.haftası bu akşam tamamlanacak.
Başkentin iki ekibi Yenicami ile Göçmenköy'ün karşılaşacağı mücadele Lefkoşa Atatürk Stadı'nda 19.00'da oynanacak. Önemli maç öncesi Yenicami'nin 10, Göçmenköy'ün ise 7 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini Kerem Eran yapacak.
Muhtemel 11'ler
Yenicami: Ercan, Yasin, Farouk, Hasan, Hüseyin, Mehmet Altın, Hascan, Fırat, Abaka, Junior, Yannick
Göçmenköy: Ozan, Kadir, Neval, Lawal, Rahmi, Ömer, Reşit, Fikret, Okoli, Joseph, Kemal