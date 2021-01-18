Çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. ABD Kongre binasında verilen 'dış güvenlik tehdidi' alarmının kaldırıldığı öğrenildi. ABD polisi yaptığı açıklamada yerleşke yakınlarında yükselen dumanlarının nedenini evsizlerin bulunduğu bölgede bir çadırın yanması sonucu olduğu anlaşıldı.

ABD Kongre binası Joe Biden'ın çarşamba günü gerçekleşecek yemin töreni için alınan prova esnasında gelen 'dış güvenlik tehdidi' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatılmıştı.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kongre binası çevresindeki bir çadırın yanması sonucu alarm verildi.

Olayın açığa çıkmasının ardından 'dış güvenlik tehdidi' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatılan ABD Kongre binası yeniden açıldı.

ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle kongre binasının giriş çıkışlara kapatıldığı bildirmişti.

Öte yandan, Biden'ın tören provasına katılanların ise bina önünden tahliye edildiği duyurulmuştu.

Yetkililer, bölgedekileri cam ve pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD’de Joe Biden’ın yemin töreni için prova gerçekleştirildiği sırada güvenlik tehdidi gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatılan Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiğini ifade etmişti. Yükselen dumanların kongre binası çevresindeki bir çadırın yanması sonucu meydana geldiği anlaşıldı.

ABD'de iktidar değişimi, güvenlik riskleri açısından en kritik süreç olarak değerlendiriliyor.

ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve 6 Ocak'ta Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı.

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18/01/2021 18:05