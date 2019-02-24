Kapı çaldı, kim olduğuna bakarken vuruldu!

11. katta yaşayan erkek, kapı dürbününe gözünü dayadığı anda silah sesi duyuldu.

ABD New York'ta Bronx semtinde yaşayan bir erkek, 11. kattaki evindeyken kapı çaldı.

Kapıya yönelen 56 yaşındaki erkek, kapı dürbününden gelenin kim olduğuna bakmak istedi.

Ancak bu sırada, bir silah sesi duyuldu. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, kurbanı sol gözünden vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, 56 yaşındaki erkek hastaneye kaldırıldı. Gözünden vurulan kurbanın sağlık durumu halen kritik.

Aynı binadaki komşular, ABD medyasına kurbanın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığını söyledi. Abby isimli komşu, "Daireye her zaman giren çıkan çok olurdu, bazen gece yarısı tartışmalar ve bağrışmalar duyardım" dedi.

Geçen Kasım ayında yine aynı semtte Wendy Martinez isimli bir kadın, kapı dürbününden vurulmuştu. Oğlu mafyayla bağlantııl olan kadına ateş eden saldırgan, bir şemsiye altına gizlenerek kameralar önünde kimliğini saklamıştı.