Kapıda unutulan anahtarı kullanarak eve girdi, genç kadını taciz etti!

Lefkoşa’da meydana gelen mülke tecavüz, cinsel saldırı suçlarından tutuklanan Asıf Muhammad dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Ahmed Sadık Sokakta bir apartmanda yaşayan zanlının komşusu olan 23 yaşındaki kadının kaldığı dairenin kapı üzerinde unutulan anahtarı ile açıp içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının kadının mülküne tecavüz ettikten sonra, ikametgahın yatak odası içerisinde yatak üzerinde yatmakta olan 23 yaşındaki kadının yatağının yanına yere uzanıp, sırtını okşamak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Polis, müştekinin 24 Eylül’de olaydan dolayı endişeli olduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi. Zanlının 11 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.