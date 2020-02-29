Kapıların kapatılması, gizlenmeye çalışılan kötü niyetin kendini ele vermesidir

Birisi size “seni seviyorum” dese de durumun öyle olmadığını aslında davranışlarından, hareketlerinden anlamanız mümkündür. Kişi iyi niyetli değilse, mutlaka hareketleri onu ele verir. Rum lider Nikos Anastasiadis’in korona virüsü bahane ederek, dört sınır kapısını kapatması da işte gizlenmeye çalışılan kötü niyetin adeta kendini ele vermesidir.

Kıbrıslı Türk barışseverlerin, 2004 Annan Planı Referandumu’nda partisi DİSİ “evet” dedi diye Nikos Anastasaidis’e büyük bir sempatisi vardı. Anastasiadis, cumhurbaşkanı seçildiğinde birçok kişi umutlanmıştı, iktidara “barışçı” bir lider geldi diye… Ancak Kıbrıslı Türk barışseverlerin belki de en büyük hayal kırıklığı da Anastasiadis oldu.

Anastasiadis, barış ya da çözüm isteyen bir lider değil, popülizmle hareket eden, fanatik çevrelere şirin görünmeye çalışan, yalnızca Rum halkının lehine olacak şekilde mevcut durumun sürmesi için uğraşan, Türk tarafına yönelik yaptığı olumsuzluklarla puan toplamaya ve yerini korumaya çalışan bir statükocudan başka bir şey değildir. Anastadiadis, Kıbrıs’ta çözüm için değil, çözümsüzlük için “cesurluk” gösteren bir korkaktır aslında…

Birçok Kıbrıslı Türk barışsever, insani olmayan bazı kararlarına rağmen aslında Anastasiadis’i anlamaya çalıştı. Kıbrıs’taki yasal ülkenin lideri olmasını, KKTC için yürürlükte olan BM kararlarını sıkı sıkıya uygulamak istemesini, kendi toplumu içindeki fanatik çevrelerin de başkanı olduğunu ve dengeli davranmak zorunda kaldığını hep göz önünde bulundurdu birçok Kıbrıslı Türk barışsever.

Hatta (ben onlara katılmıyorum ama) bazı Kıbrıslı Türkler, 23 Nisan etkinlikleri için Kıbrıs’a gelen ama AB vatandaşı olmayan minnacık çocukların sınır kapısından kuzeye geçmesinin engellenmesini bile normal karşıladı. Birkaç ay önce akademik başarı gösteren bir öğrencimizin Türkiye kökenlidir diye Güney Kıbrıs’taki ödül törenine katılmasını engelleyen zihniyeti bile, yapılanın Kıbrıs sorununun bir parçası olduğunu düşünüp Rum yönetimine yüklenilmemesini isteyen Kıbrıslı Türkler oldu…

Ancak görülüyor ki Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin iyi niyetini ve hoşgörüsünü hiç hak etmiyor. Korona virüsü mazeret gösterip de dört sınır kapısını kapatması, Anastasiadis’in ne kadar kötü niyetli birisi olduğunu ortaya koymuştur. ELAM gibi faşist, ırkçı bir partinin neredeyse istediğini yaparak kapıları kapatacak kadar ileri giden Rum lider, bu defa aldığı kararla kendi halkının bile tepkisini çekmiştir.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplanıp görüşüyor ve ortak kararlar alınması için çalışma yapıyorken bunu yok sayması, Kıbrıs’ın kuzeyinde Korona virüsle ilgili tek bir pozitif vaka yokken, sanki virüs kapı seçecekmiş gibi, kapıların dördünü kapatmak gibi hiçbir bilimsel akla uymayan tek yanlı bir karar alması Anastasiadis’in maskesini bir kez daha düşürmüştür. Ortak bir ülke istemeyen Rum liderin, ortak bir karar yerine tek yanlı kapı kapama kararı almasına şaşırmış değiliz.

Amaç yoğun olarak Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapan Rum toplumunu taciz etmek, engellemek, bezdirmektir… Kuzeye geçişler için Rum sınır kapılarında geçmişte yapılmayan kimlik kontrolünün de şimdilerde isteniyor olması, niyetin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bir amaç da Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili uluslararası alanda salgın hastalık bağlantılı kötü intiba yaratmaktır.

Korona virüsün ciddi olarak görüldüğü İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerine kapılarını kapatmayan ama gözünü sınır kapılarına diken Anastasaidis’in niyeti kötüdür. Nitekim birçok Kıbrıslı Rum bile bu kötü niyete isyan edip, Lokmacı’da eylem yaptı. Umarım Rumlar bu tepkilerini artırarak, devam ettirir. Halklar isterse yönetimler çok fazla direnemez, yeter ki gerçeği görsünler, yeter ki körü körüne yönetenlerin dümen suyuna gitmesinler…

Lanet olası Kıbrıs sorununa, uluslararası bir salgın hastalık bile alet edilebiliyor. Kıbrıs’taki halklar umarım zaman zaman yöneticilerinin kötü niyetinin farkına varır. Ülke yöneticileri her zaman doğruları yapmaz, halklar yöneticileri doğru yola çekmelidir. Umarım, Rum halkı bunu, Anastasiadis’i yanlış kapı kapama kararından geri döndürerek gösterir.

29/02/2020 18:35