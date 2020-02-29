Kapıların kapatılması protesto ediliyor

Güney Kıbrıs’ın Corona Virüsünü bahane ederek 4 sınır kapısını kapatmasının ardından Lokmacı Barikatı’nda eylem yapılıyor. Kuzey Kıbrıs’tan ara bölgeye geçen bazı vatandaşlar ile Güneyden bir çok kişi kapıların kapatılmasını protesto etti. Eylemde Rum polisi ile arbede yaşandı.

Şu sıralarda ara bölgede bir araya gelen Kıbrıslı Rum ve Türk vatandaşlar protesto eylemine devam ediyor. Polis ekipleri ise ara bölgede eylem yapan eylemcilere ara ara müdahale ediyor.

29/02/2020 13:25