Kapısız: Havacılıkta yetkili tek otorite Sivil Havacılık Dairesi, devlet eli ile aciz duruma düşürüldü

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, her an radarlarının susabileceğini, telsizlerin kesilip havadaki uçaklarla iletişimin kopabileceğini söyleyerek, bunun nedeninin de T&T şirketinin sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve devletin de bunun karşısında aciz kalması olduğunu belirtti

“Sivil Havacılık Dairesi devlet eli ile aciz duruma düşürüldü”

Sendika adına yazılı açıklama yapan Kapısız, bu duyuruyu; halka, havacılık sektörüne ve Ercan Devlet Havalimanı ile yolculuk yapacak olan herkese yaptıklarını söyleyerek, uzun zamandan beridir yaptıkları tüm uyarılara rağmen Ercan Devlet Havalimanı’nın, havacılığın gerektirdiği standartlara getirilemediğini kaydetti.

Kapısız, “Geldiğimiz noktada, havacılık hizmetleri için ivedi olarak yapılması gereken her şeyde, işletici şirketin avcuna bakılmaktadır. KKTC’de havacılık konusunda (sözde) yetkili tek otorite olan Sivil Havacılık Dairesi, devlet eli ile aciz duruma düşürülmüştür” dedi.

Kapısız açıklamasına şöyle devam etti;

“Devlet, T&T ile yaptığı sözleşmenin yükümlülüklerini uygulatmakta aciz olduğu gibi uygulatamadığı yükümlülükleri kendisi yerine getirmekte de sınıfta kalmaktadır.

Ercan Havalimanı’nda, havacılık hizmetinin perde gerisinde yapılması gereken ve her biri yatırım ve harcama gerektiren konuların tümü askıya alınmış durumdadır. KKTC’de havacılık özel bir şirketin mali politikalarına kurban edilmiş durumdadır.

Halkımıza ve havacılık sektörüne uyarımız şudur;

Yukarıda açıkladığımız sebepten dolayı, biz Hava Trafik Kontrolörleri olarak, işimizi yaparken kullandığımız sistemlere güvenimiz kalmamıştır.

Sürekli, güvenli ve düzenli bir hava trafik hizmeti verebileceğimizin bir garantisi yoktur. Her an radarlarımız susabilir, telsizlerimiz kesilip havadaki uçaklarla iletişimimiz kopabilir durumdadır.

Çalışma ortamının ısıtmaları bile çalışmamaktadır. Mevcut şartlarda tahammül edecek veya fedakarlık gösterecek hiçbir durum kalmamıştır. Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezinde yaşanacak en ufak olumsuzluk durumunda Kontrolörler iş bırakacaktır. Devletin acizliği sonucunda yaşanacak tüm tehlikelerin, gecikmelerin veya tamamlanamayan uçuşların tek sorumlusunun Ulaştırma Bakanlığı olduğunu buradan bildirmek isteriz.