Kapısız: Hükumet yolcu güvenliğinden önce T&T’nin külfetlerini karşılamayı kendisine görev bildi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın bugün akşam saatlerinde gittiği şok eylem Ercan Havalimanı’nın adeta kilitlenmesine neden oldu. HTKS Başkanı Cem Kapısız, bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrolün grevde olacağını açıklamıştı.

Ercan Havalimanı’nın adeta bir ticarethaneye çevrildiğinden yakınan Kapısız “Hava taşımacılığı hizmeti vermesi gereken bir kurum T&T şirketine para yetiştirsin diye işletilen bir devlet kurumu haline getirildi” ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı’nın siyasilerin mirası olmadığının altını çizen Kapısız, “Ercan halkın malıdır. Bakan da olsanız, vekil de olsanız, hükumet de olsanız halkın malını sermayeye peşkeş çekemezsiniz, insanların canını ve malını birilerine para kazandıracaksınız diye riske atamazsınız” dedi.

“T&T’nin mali külfetini karşılamayı görev edindiniz”

Ercan Havalimanı’nda geçen 5 ay içerisinde iki defa tehlike atıldığından yakınan Cem Kapısız,

UBP-DP-YDP hükümetinin, hazır olmayan bir havalimanını açarak yolcuların canını riske attığını ifade etti.

Yeni havalimanındaki eksikler dolayısıyla T&T şirketinin maddi giderlerinin olduğunu anlatan Kapısız

“Şirketin mali külfetlerini karşılamayı UBP-DP-YDP hükumeti olarak kendinize görev bildiniz. Bütün giderlerin şirkete ait olduğu, yapılan sözleşmelerde açıkça belirtilmesine rağmen ek sözleşmelerle şirketi bu masraflardan kurtardınız” dedi.

T&T şirketine milyonlarca doların peşkeş çekildiğini ifade eden Kapısız,

“Çalışanlar köle gibi çalıştırılıyor…”

Ercan Havalimanı’nda taşeron şirketlerin çalışan üzerinden tasarruf politikaları güderek, köle gibi işçi çalıştırıldığını söyleyen HTKS Başkanı Cem Kapısız “Daha neyi bekliyorsunuz? Yeni bir tehlikeli durumun oluşup bu sefer kaza ile sonuçlanmasını mı? Yoksa Ercan Devlet Havalimanı’nın köle pazarına dönen bir işletmeye dönüşmesini mi? Siz bu halkın hükumeti misiniz, yoksa sermayenin mi?” diye sordu.

“İstifa edin ve o koltukları boşaltın”

HTKS olarak UBP-DP-YDP hükumeti ile çalışma barışına gitmeyeceklerinin altını çizen Kapısız “Havacılık için oluşturduğunuz şartlar biz çalışanların vijdanına sığmamaktadır. T&T şirketinin gelinen son noktada mali olarak meydanı işletmeye yeterli olup olmadığı umurumuzda bile değildir. Havacılıkta emniyet ödün verilemez birşeydir, kimsenin havacılık emniyetini riske atmaya hakkı yoktur. Kurallar neyi gerektiriyorsa onu yaptırınız veya yapınız. Şirketin zarar ettiği ve masraftan kaçtığı mazeretlerine de karnımız toktur. Zarar eden varsa, daha fazla zararına işlemesin, olduğu gibi bırakıp gitsin. Bu ülkede havacılığı gerektiği gibi idame edemiyorsanız siz de yarından tezi yok istifa edin ve o koltukları boşaltın” ifadelerini kullandı.