Kapısız, tutuksuz olarak yargılanacak

17.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir kumarhane içerisinde rastladığı eski eşini ensesinden tutup sıkmak suretiyle darp eden ve “seni buraya gömerim” diyerek hakarette bulunan Osman Kapısız, şikâyet üzerine 20.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 21.1.20 tarihinde, darp, kumarhanede bulunmak, rahatsızlık, itale i lisan ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçundan Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Salih Fidan Ersan yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Ersan şahadetinde, zanlının 17.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir kumarhane içerisinde rastladığı eski eşini elleri ile ensesinden tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini, “seni buraya gömerim” demek suretiyle itale i lisanda bulunduktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını belirtti.

Olayın şikâyetçi tarafından polise rapor edilmesinden sonra 20.1.20 tarihinde zanlının tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirten tahkikat memuru Ersan soruşturmanın tamamladığına değindikten sonra zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine ilaveten KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)

21/01/2020 21:28