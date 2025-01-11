Kapıyı kırıp, tartıştığı kişiyi darp etti

Kapıyı kırıp, tartıştığı kişiyi darp etti

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11/01/2025

Kapıyı kırıp, tartıştığı kişiyi darp etti

Tuzla’da bir kişi, kapıyı kırıp, tartıştığı kişiyi darp etti.

Polisin açıklamasına göre, F.T.(E-40), aralarında yaşanan tartışma sonucu önce C.K.’ye (E-44) ait tahta kapıyı kırıp, daha sonra da adı geçen şahsı darp etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, F.T. tespit edilerek tutuklandı.

-Araçlara zarar verdiler

 Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen 2 ayrı olayda ise park halindeki araçlara zarar verdiği saptanan 2 kişi tutuklandı.

 Gazimağusa’da Salı günü apartman önünde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın sol dikiz aynası ile sileceği kimliği meçhul bir şahıs tarafından kasten kırılarak hasara uğratıldı. Soruşturma sonunda zanlı olarak H.A.(E-35) tespit edildi.

 Yeniboğaziçi’nde de Çarşamba park yerindeki aracın arka tamponu kimliği meçhul bir şahıs tarafından muhtemelen sert bir cisimle kasten çizilerek hasara uğratıldı. Soruşturma sonunda, zanlı olarak O.D.(E-40) saptanarak tutuklandı.

 Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: kktc, darp, tutuklu
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