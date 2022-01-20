Kapkaç operasyonunda 325 gr uyuşturucu ele geçirildi

Akyar kara sınır kapısında gerçekleştirilen ve “kapkaç operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda GKRY bölgesinden KKTC’ ye giriş yapan E.E’in (E-52) kullanımındaki aracında ve ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 325 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi emare olarak alındı

Zanlı “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis, 19.01.22 tarihinde saat 15.30 raddelerinde GKRY bölgesine giden zanlının geri dönüşte uyuşturucu madde getireceğine dair alınan bilgi ışığında bölgede görev başlatıldığını, saat 16.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip Akyar kara sınır kapısından KKTC’ ye giriş yapan zanlının alıkonarak aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada şoför koltuğu alt kısmında çorap içerisinde 4 adet naylon poşet parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 250 gr ağırlığında madde ve direksiyon altındaki ara bölgede 2 adet ayrı naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının Tuzlada kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 50 gr ağırlığında madde ve komodin üst kısmında uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Zanlıdan yapılan soruşturma ve temin edilen gönüllü ifadesinde, aracında bulunan maddeleri 19.01.22 tarihinde GKRY bölgesinde, sadece ismini bildiği bir şahıstan Larnaka’da 400 Euro karşılığı satın aldığını, ikametgahında bulunan uyuşturucu maddeleri ise 16.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da 100 Euro karşılığı ayni şahıstan satın aldığına dair beyanda bulunduğuna dikkat çekti.

Polis, emare uyuşturucu maddenin ciddi miktarda olduğunu, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve henüz sonuç alınamadığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlanmadığını, aranan bir şahıs olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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20/01/2022 16:15