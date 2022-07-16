Kapkara bir gün! Peşi sıra ölüm haberleri geliyor

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16/07/2022

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Kapkara bir gün! Peşi sıra ölüm haberleri geliyor

KKTC'de bugün adeta kara gün yaşanıyor. Bir günde 4 can hayatını kaybetti. İlk olarak Lefkoşa'da saat 03,00 sıralarında  17 yaşındaki Sıla Karaca'nın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği haberi  geldi.

Ardından yine aynı saatlerde Ozanköy'de gerçekleşen trafik kazasında 52 yaşındaki Ali Rıza Avukat hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde ise toplumun yakından tanıdığı sağlığına kavuşması için ailesinin yıllardır büyük uğraş verdiği, yardım kampanyaları ve çeşitli etkinlikler yapılan 11 yaşındaki Nefes Demirpençe'nin vefat haberi geldi. Ayrıca bir kötü haberde Girne'den geldi.

29 yaşındaki Lisa Nyasha Tawonezvı'nın Girne'de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

16/07/2022 15:01
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TAGS: ölüm, kktc, kara gün
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