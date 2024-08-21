Kaplıca’da 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaplıca’da yaşayan Hamide Birinci (K-83) dün saat 16.30 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasına göre cansız bedeninde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmayan Birinci’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

- 53 yaşındaki Deniz’in ölüm nedeni “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu”

Zümrütköy’de 18 Ağustos Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Deniz’in (E-53)’in otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” olduğu belirlendi.