Kaplıca’da 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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21/08/2024

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Kaplıca’da 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaplıca’da yaşayan Hamide Birinci (K-83)  dün saat 16.30 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasına göre cansız bedeninde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmayan Birinci’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

- 53 yaşındaki Deniz’in ölüm nedeni “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu”

Zümrütköy’de 18 Ağustos Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Deniz’in (E-53)’in otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” olduğu belirlendi.

21/08/2024 13:39
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TAGS: Kaplıca, haber, kktc, Hamide Birinci
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