HABER KIBRIS

Kaplıca’da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Kaplıca’da denizde bulunan cesedin kimliği yapılan DNA sonucunda tespit edildi.

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26/09/2018

Kaplıca’da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

 Kaplıca- Mersinlik sahilinde bulunan erkek cesedinin Veysel Çoşkun’a ait olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül’de saat 12:00 sıralarında, Kaplıca- Mersinlik 1-2. km'leri arasında, deniz sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için yapılan DNA testi sonucunda, söz konusu cesedin 17 Eylül’den beri kayıp olan Çayırova’da sakin Veysel Çoşkun’a ait olduğu belirlendi.

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TAGS: veysel coşkun, Çayırova’, kıyafet, haber, kaplıca, kıbrıs
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