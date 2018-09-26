Kaplıca’da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Kaplıca’da denizde bulunan cesedin kimliği yapılan DNA sonucunda tespit edildi.
26/09/2018
Kaplıca- Mersinlik sahilinde bulunan erkek cesedinin Veysel Çoşkun’a ait olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül’de saat 12:00 sıralarında, Kaplıca- Mersinlik 1-2. km'leri arasında, deniz sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için yapılan DNA testi sonucunda, söz konusu cesedin 17 Eylül’den beri kayıp olan Çayırova’da sakin Veysel Çoşkun’a ait olduğu belirlendi.