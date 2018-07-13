Kaplumbağaların yumurtlamasına tanıklık

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden: “Yıllardır sürdürdüğümüz bu projenin doğaya katkısını görmek, bizi hem mutlu hem de motive ediyor. Toplumu bilinçlendirmemizde önemli rol oynuyor.”

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yaklaşık 16 yıldır birlikte yürüttüğü “Kaplumbağalar Korumamız Altında” programı kapsamındaki etkinlikleri çerçevesinde Turkcell çalışanlarıyla birlikte kaplumbağa gözlemi gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ın da yer aldığı gözlemde Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti tarafından hazırlanan “Kaplumbağa Bilgilendirme Videosu” izlendi, Proje Sorumlusu Robin Snape katılımcılara deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verdi.

Snape, kaplumbağaların yaşamını anlattı, nelerden zarar gördüklerini örneklerle açıkladı. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Sorumlusu Robin Snape ayrıca kaplumbağaların korunması için alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Maden: Adamız için büyük önem arz eden bir proje

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, değişen ve gelişen dünyamızda değerlerimizin öneminden bahsetti. Maden açıklamasında kaplumbağaların hem adamız hem de doğal yaşam döngüsü için önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya çapında da dikkatleri üzerine çektiğini belirten Maden, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’yle olan bu işbirliğinin yıllardır sürdüğünü ve adamız için büyük önem arz ettiğini de belirtti. Kaplumbağa gözleminin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatan Harun Maden, ülkemizde giderek sayısı artan yuva sayısının mutluluk verici olduğunu ve bu çabaların her türlü takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.

İnceleme ve gözlem

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Sorumlusu Robin Snape tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından katılımcılar, kaplumbağalara yönelik inceleme, tedavi ve ölçüm laboratuvarlarıyla tanıştırıldı. Kaplumbağaların yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar, daha sonra sahile inerek gece yarısına kadar süren kaplumbağanın sahile çıkarak yumurtlamasını gözlemlediler. Kaplumbağa etkinlikleri; sahil temizliği ve kaplumbağaların yumurtlama gözleminin ardından yavru kaplumbağaların denizle ilk buluşması etkinliği ile devam edecek.