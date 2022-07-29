Kaplumbağaya tekerlek bacak takıldı

Farenin saldırması sonucu ön ayaklarını kaybeden kaplumbağa Eddie'ye, oyuncak tekerlekle bacak yapıldı. Eddie artık çok daha hızlı.

İngiltere'de Eddie isimli kaplumbağa bahçede uyurken fare saldırısına uğradı.

Ön bacakları kurtarılamayan kaplumbağaya oyuncak tekerlekler takıldı.

Kaplumbağanın sahibi, Eddie'nin artık tekerlekler üzerinde çok daha hızlı olduğunu söyledi.

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29/07/2022 13:43