Kapsamlı deniz bayındırlık planlaması için ilk adım

AB’nin Kapsamlı Deniz Politikası (Mavi Ekonomi) yönergesi uyarınca bir Kapsamlı Deniz Bayındırlık Planlaması oluşturulması için ilk adımın Denizcilik Müsteşarlığı koordinatörlüğünde (15 bakanlık ve müsteşarlıkların daire ve birimleri) atıldığı, Müsteşarlık önerisi çerçevesinde bu günlerde Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde kamuya açık istişareler gerçekleştirilmekte olduğu bildirildi.

Politis “Deniz Düzene Giriyor” başlıklı haberinde, şu ana kadar oluşturulan planlamanın ilk sunumunun Limasol’da yapıldığını ve önceliğin, coğrafik olarak Limasol Kazası sınırları içerisindeki deniz bölgesine öncelik verildiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Rum Bakanlar Kurulu’nun da benimsediği “Deniz Politikası”nın önceliklerini “Deniz çevresinin korunması ve bereketli kullanılması, sürdürülebilir deniz ekonomisi geliştirilmesi, deniz araştırma ve inovasyonunun güçlendirilmesi, ulusal deniz duyarlılığı geliştirilmesi ve Deniz Politikası’nın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi” olarak sıraladı. Dimitriadis bunların olabilmesi için deniz bayındırlık planlamasının şart olduğuna işaret etti.

Deniz bayındırlık planlamasının kıyıdan başlayıp 200 deniz miline, yani her ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırına kadar yayıldığını yazan gazete şöyle devam etti:

“Kara bayındırlık planında olduğu gibi her bayındırlık planlaması halen lisans verilmiş olan faaliyetleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denizlerinde eklemek isteyeceği her yeniliği kapsar ve kaydeder. Taslak 31 Mart’ta tamamlandı ve paydaşların öneri ve tavsiyelerinin dinlenmesi için açık istişareye açıldı. Denizcilik Müsteşarlığı istişarelerin 60 gün içerisinde tamamlanması ve sonbahara kadar bayındırlık planlamasını AB’ne sunmaktır.”

