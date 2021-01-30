Kaptan: Burası terkedilmiş bir meydan ve ülke görüntüsünde

KTAMS eski başkanı ve hava trafik kontrolörü Ahmet Kaptan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Rasıh Reşat’ın Haberi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Kaptan, koronavirüs salgını öncesinde Ercan Havaalanına günde ortalama 45 uçağın iniş kalkış yaptığını belirterek, şu an için günde 2 uçağa hizmet verdiklerini söyledi.

Ahmet Kaptan, salgın öncesi dönemde ülkeye gelenlerin birçok sektöre doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunduğunu ifade etti. Kaptan, ekonominin çarklarının dönmesiyle özel sektörün iş yaptığını ve devlet de vergi ödediğini dile getirdi.

Salgın sonrasında ülkede turizm yapılamamasından dolayı işsizlik olduğunu ve hayvancı, tarımcı ile süt üreticilerinin iş yapamadığına dikkat çeken Kaptan, karantina otellerinin kapatılması durumunda işsizliğin daha da artacağının vurguladı.

Ercan Havaalanı’nın terk edilen bir meydan ve ülke görüntüsüne büründüğünü anlatan Kaptan, “Benim komşum açsa rahat yemeğimi yiyemem ve uyuyamam. Ercan’a baktığımda gözlerim dolar. Burası terkedilmiş bir meydan ve ülke görüntüsünde. Bunu gören, ‘insan olan insanın’ yüreği sızlar” diye konuştu.

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30/01/2021 14:37