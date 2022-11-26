Kaptan hayalleri için direniyor!

2022 Katar Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin takımı Arjantin, Meksika ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 64. dakikada Lionel Messi ve Fernandez'in ayağından geldi.

Arjantin bu sonuçla birlikte 3 puana yükseldi. Meksika ise 1 puanda kaldı.

Arjantin, gruptaki son maçında Polonya ile karşılaşacak. Meksika ise, Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

Messi, Maradona'yı yakaladı

Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak, turnuvada en çok maça çıkan Arjantinli oyuncu olan efsane Diego Maradona'yı yakaladı.

Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkaran Lionel Messi, Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.

35 yaşındaki süper yıldız Arjantin adına en çok gol bulan ikinci isim konumuna geldi. Gabriel Batistuta 10 Dünya Kupası golüyle zirvede yer alıyor.

Arjantin'in golleri Messi'den

Turnuvanın ilk maçında da gol bulan Messi, takımının 3 golünden ikisini kaydetti.

Arjantin formasıyla çıktığı son altı maçta da gol atan ve milli takım kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan Lionel Messi, takımının Meksika karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

Messi daha önce Kasım 2011-Eylül 2012 arasında 6 maçlık seri yakalamıştı.

Ayrıca Dünya Kupası'nda 2006'da çıktığı ilk maçından bu yana ceza sahası dışından 4 gol bulan Messi, bu dönemde herkesi geride bıraktı.

Diego Forlan ve David Villa, 3'er golle Messi'nin ardından sıralanıyorlar.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2022 23:11