Kaptan pilot Ulucan’a Ercan Havalimanı’nda son uçuş sürprizi

40 yılı aşkın süredir uçak pilotluğu görevini üstlenen ve binlerce yolcunun güvenli yolculuk yapmasında katkısı olan THY kaptanı Ramazan Ulucan’a Ercan Havalimanı’nda son uçuş sürprizi yapıldı.

Ulucan, TK 961 sefer sayılı A350 büyük gövde uçak ile İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na gelirken bu uçuş ile gökyüzüne veda etti.

Türk Hava Yolları’nın Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Ramazan Ulucan’a unutulmaz bir sürpriz yaptı ve onun bu son uçuşunu hatırlayarak kendisine uçakta bir kutlama düzenledi. Ramazan Ulucan kaptan kendisine düzenlenen bu anlamlı etkinlikte çok duygulanarak gözleri doldu ve teşekkür konuşması yaparken konuşmakta zorlandığı görüldü.

Ulucan, “Konuşmakta zorlanıyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Havacılığa 1977 yılında girdim. Çok sevindim ve duygulandım. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Teşekkürler” dedi

Ramazan Ulucan’ı son uçuşunda yalnız bırakmayanlar arasında THY’nın Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ve yer personeli, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri ile son uçuşunda birlikte görev yaptığı kabin arkadaşları ile yardımcı kaptanı oldu. Uulcan’a bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz…