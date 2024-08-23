Kaptanlık krizi: Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki kaptanlık göreviyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin gelen soruları da yanıtladı.

Galatasaray ile AHL Pay arasında yeni bir Sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Haftaya salı günü stadımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Başkalarının kıskanarak baktığı bazılarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız."

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KAPTANLIK AÇIKLAMASI

"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Dolayısıyla bu süreçte kaptanlıklarda değişiklikler yapılabilir. Önce şunu hatırlatmak istiyorum, Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı..... Kaptanlıkla ilgili Galatasaray'da bugün yaşananlar daha sezonun başında gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Bu tartışmaların bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim bu kadar."

"Biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun kapanmasını bekleyerek yapıyoruz. Transfer sezonunun bitmesini takımın net olarak oluşmasını bekliyoruz."

"Söylediğimden şunu anlamanızı istiyorum. Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması transfer sezonunun bitmesiyle olur. Transfer döneminin sonunda kaptanları belirleriz. Transfer sezonu bitmeden kaptanlık yorumuna gitmeye gerek yok. Söylediğim çok net. Transfer döneminin sonunda kaptanlar net olarak belirlenecek."

KARABORSA BİLET AÇIKLAMASI

Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yanyana getirilmek isteniyor. Gayet iyi biliyordum. Geçmişte de başkanlık yaptım. Passolig sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Sistemi bilen biri olarak net söyleyebilirim; bizim bilet satışımız elektronik ortamda veya adrese yapılıyor. Kulübe TC numarasıyla müraacaat ediyor ya da Passolig'den alıyor. Birisi geldi, bana 20 tane bilet verdi, parasını verdi, al sana 20 bilet değil. Biz şuna son derece büyük kabiliyetimiz var; birisi gelsin bize desin ki, falan günkü maçtaki kişi falanca kişiden aldım desin. Anında bilgileri buluyoruz, her şeyi görüyoruz orada. Galatasaray'a yapılan bu yakıştırmalar yerine, herkese çağrıda bulunuyorum, alana almayana, bilene bilmeyene çağrı yapıyorum, defalarca da yaptım. Gelsin bize desin ki, falan maça falan bileti falan kişiden şu paraya aldım. Anında buluruz. Çünkü adres belli. Elektronik ortamda kimin ne bilet aldığı belli.

Bazı maçlarda devir hakkı bile vermiyoruz. Onun için buradan tekrar çağrıda bulunuyorum; elinizde belge, bilgi varsa gelin bize söyleyin. Burada ilk davranan, üzerine giden kişi, o insanların gerekli cezayı alması için ilk harekete geçecek kişi benim, Galatasaray camiasıdır. Her şey konuşuluyor. Soruyoruz soruşturuyoruz, bilmediğimiz bir şey mi var, yok. Yok! Neden böyle bir şeyin üzerine gidildi, neden parlatıldı, anlamakta güçlük çekiyorum. Söyleyenlerle konuşuyorum, arkadaş bilgi var mı, 'yok falan yerden duydum' diyor. İnsanların özellikle sosyal medyada, ortalıkta birçok şeyi konuşuyor. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakmak için net bilgi sahibi olmak lazım. Elinizde ne belge, bilgi varsa gelin. Benim kapım açık. Gelin bana bildirin.

Onun için artık bu söylemin Galatasaray'a zarar verdiğini bütün Galatasaraylılar bilsin. Bundan sonra iddiam şudur, eğer birisi bu işi bilir gibi, elinde belge var gibi söylüyorsa, bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Ben başkanım, yönetim kurulum var. Bileti nasıl, kime sattığımızı bilen birisiyim. Galatasaraylılar'ın yapması gereken şu; bana gelip diyecekler ki böyle böyle bir durum var, falan kişi şöyle yapmış. Elektronik ortamda girdiğimiz zaman hangi adresten hangi adrese gittiğini görüyoruz. Onun için artık bunun sonlanması lazım. Çünkü Galatasaray'a kötülük ettiğinin farkında olsun insanlar. Varsa bir şey insanlar bilgi belge anlatsınlar. Biz bu işin takipçisiyiz. Derinlemesine takip ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmalarda ortada hiçbir şey yok.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE MUSLERA SÖZLERİ

Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi, kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera, Abdülkerim değerli oyuncularımız. Bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere katılmıyorum. Bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tiple yorumlar yapmak, söylemler içinde olmak yanlış.

ABDURRAHİM ALBAYRAK YÖNETİME GİRECEK Mİ?

"Abdurahhim Albayrak benim çok sevdiğim bir kardeşim. İyi bir Galatasaraylı. Bugün de bizi destekliyor kendisine teşekkür ediyorum. Mevcut yönetim kurulumuz vardır. Abdurrahim Bey'in bizi desteklemesi son derece doğal, Galatasaray'a hizmet edeceğimizi çok iyi biliyor. Bizi desteklemesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Transfer döneminin sonuna kadar sürecin içerisindeyiz. 2025'teki hedefimiz 5. yıldız ve Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en dikkat ettiğimiz husus bu başarıyı getirecek takımı oluşturmak. Transfer sezonunun bitmesine epey bir zaman var."

YOUNG BOYS MAÇI İÇİN 3 MİLYON EURO PRİM İDDİASI

"Bizim bir prim sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistem içinde ilgili arkadaşlar takımla temas halinde. Rakam telaffuz etmek son derece yanlış. Elbette ki başarıyla beraber primi de biz futbolcuya veriyoruz."