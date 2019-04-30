Kar-İş 8 Mayıs'ta süresiz greve gideceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde 8 Mayıs Pazartesi’nden itibaren greve gideceği ve öğrenci taşımacılığını durduracağı uyarısında bulundu.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığı konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını, bu bağlamda Kar-İş üyelerinin belirsizlik içerisinde öğrenci taşımacılığı icra etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gece, taleplerini şöyle sıraladı:

“Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 19 Nisan’da Taşımacılık Komisyonu’nda alınan kararların onaylanmasını; mevcut sözleşmelere Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu tarafından verilen yüzde 30’luk artışın mevcut sözleşmelere eklenmesi ve geriye dönük ödemelerin yapılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmelere yüzde 30’luk artışı ekleyip, hesaplaşma yapacak ve bunların altına imza koyacak ekibin oluşturulması”

Gece, “İsteklerimizin ve haklarımızın ivedi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde, haklarımızı alana kadar 8 Mayıs’tan itibaren süresiz greve gidip öğrenci taşımacılığını durduracağımızı yetkililer ve kamuoyuna duyururuz” dedi.