Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kontak kapatma noktasındayız”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, hükümet edenleri hassasiyete davet etti.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bir yıldan fazla bir bir süredir toplu taşımacılığa zam yapmadığını belirterek, “Toplumsal sorun yaşanmaması için sağduyuyla hareket ettik ancak kontak kapatma noktasındayız.” dedi.

Giderlerin dövize endeksli olduğunu ve her gün artan maliyetlerin sektörü boğduğunu dile getiren Topaloğlu, taşımacılık sektörüne kayıtsız kalınmasının bir zamanlar can damarı olan bu hizmeti tehdit ettiğini kaydetti.

- “Hayati öneme sahip bu sektör için artık vakit kaybedemeyiz”

Yetkililere defalarca başvurduğunu belirten Topaloğlu, “Hayati öneme sahip bu sektör için artık vakit kaybedemeyiz. Aylar geçtikçe, elimizdeki olanaklar tükeniyor, belirlenen her asgari ücreti çalışanlarımıza tam olarak yansıtıyoruz ancak artık insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Ceplerine borç alıp, ceplerinden harcıyor.” ifadelerini kullandı.

Sektör çalışanlarının yaşadığı maddi zorluklara da dikkat çeken Topaloğlu, toplumsal bir krizin eşiğinde olduklarını savundu.

Topaloğlu, “Bu durum daha fazla sürdürülemez hale geldi. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçin. Hakkımız olanı istiyoruz, imtiyaz istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

"Bu sorunların bilincindesiniz, ama sessiz kalmak çözüm değil." diyen Topaloğlu, seslerine kulak verilmezse toplumsal huzursuzluğun kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.