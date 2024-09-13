Kar-İş Başkanı Topaloğlu, öğrenci taşımacılığında yeni tarifelerin bir an önce onaylamasını istedi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığında yeni tarifelerin bir an önce onaylaması gerektiğini belirterek, protokol için mutabakat sağlandığını söyledi.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 16 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlayacağına işaret ederek, ciddi şoför sıkıntısı olmasına rağmen ada geleninde 700’ü aşkın Kar-iş üyesinin, toplam 800 araç ve 330 refakatçiyle yaklaşık 30 bin civarındaki öğrenciyi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara taşıyacağını söyledi.

Fuat Topaloğlu, okullar açıldığında trafiğin yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına uyulması gerektiğini, öğrencileri indirirken tüm sürücülerden sabırlı ve dikkatli olmalarını beklediklerini belirtti.

Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını ve öğrenci taşımacılığının yeni eğitim ve öğretim yılında sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduklarını söyledi.