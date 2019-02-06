Kar-İş başkanlığına Bekir Beksan Akandere getirildi

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde, Başkanlığa Bekir Beksan Akandere, Asbaşkanlığa da Mustafa Behaeddin seçildi.

Kar-İş’ten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurul’da ayrıca, 18 Şubat tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki öğrenci taşımacılığındaki sıkıntıların giderilip sözleşmelerin yapılmaması durumunda öğrenci taşımacılığı yapılmaması kararı alındı.

Genel Kurul’da belirlenen Kar-İş yetkili organları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ziya Maraşlı Veznedar, Zekai Gece Basın Sözcüsü, Uğur Solyalı Sekreter, Ahmet Eroğlu İle Menteş Aytaç Faal Üye, Adnan Doğruyol, Muhammet Güngör, İsmail Gürsoy yedek üye.

Denetim Kurulu: Ziya Hasan Maraşlı, Ramadan Atılgan, Kemal Çağlaş.

Haysiyet Divanı: Lütfi Fındık, Süleyman Güçlüsoy, Kemal Hacıyarım, Coşkun İşlkey, İsmail Gürsoy.