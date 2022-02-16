KAR-İŞ: Bu Şartlar Altında Çalışmayacağız

Kar-İş başkanı Fuat TOPALOĞLU hükümet edenlerin akaryakıttaki kurmuş oldukları otomatik sistemin her ayın 5’ i ve 15’ nci günleri arasında yapılacak olan bu otomatik zamlar karşısında, araçlarını çalıştıramayacaklarını vurguladı. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yapılan zamlara tepki gösterdi. Topaloğlu, bütün giderlerinin döviz endeksli olduğunu belirterek, piyasada yedek parça v.s. fiyatlarının düşmesini beklerken yükseldiğine dikkat çekti

‘‘ GELİRLERİMİZİN SABİT KALMASI, GİDERLERMİZİN ARTMASI’’

Kar-İş başkanı Topaloğlu; taşımacılıkta günün koşullarına göre acilen bir devlet politikası geliştirilmesinin gerektiğini dile getirdi. Öğrenci taşımacılığının 2. Döneminin yeni başladığı bu günlerde; güzergah ve yakın zamanda turizm taşımacılığının başlayacağı ve bu şartlar altında yapılamayacağını belirtti.

‘’ZENGİNLİK İÇİN DEĞİL, TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİ AKSATMAMAK İÇİN’’

Taşımacılık sektörünün yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Topaloğlu, sektör olarak kamusal bir iş yaptıklarını kaydederek, devletin’ de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Zenginleşmek için değil, vatandaşa taşıma hizmetini aksatmamak için, devletin taşımacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Topaloğlu, hükümetin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

‘’VERİLEN ARTIŞLAR SIFIRLANMIŞTIR’’

07 mayıs 2021 tarihinden 16 şubat 2022 tarihine kadar geçen bu 284 gün içerisinde mazota % 142 zam uygulanmıştır. 7 mayıs 2021 tarihinde 5,61 TL’ ye aldığımız mazot bu gün 13,56 TL olmuş ve 7,95 TL artış göstermiştir.

‘‘TOPLU TAŞIMACILIKTA DEVLET POLİTİKASI ŞARTTIR’’

Kar-İş başkanı Topaloğlu, toplu taşımacılığın, günümüz koşullarına göre sürdürülebilmesi için; Devletin toplu taşımacılık ile ilgili acilen bir takım önlemler alarak, devletin sürdürülebilir bir yapı için, toplu taşımacılık politikası geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

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16/02/2022 15:18