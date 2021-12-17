Kar-İş eylemi askıya aldı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında yapacağı eylemi askıya aldı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talebi üzerine yaptıkları toplantıda “yaşanan ivedi sorunların” üzerinde durduklarını kaydetti.

Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da katıldığı toplantıda, uzun süredir alamadıkları öğrenci taşımacılık ücretlerinin “yeniden düzenli şekilde ödeneceği” sözü aldıklarını belirtti.

Fuat Topaloğlu, görüşmelerde yüzde 32 fiyat düzenlenmesinde anlaşılmasına rağmen piyasalarda yüzde yüze varan artışların işletmecilerin girdilerine yansıdığını ve ilerleyen günlerdeki piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yeniden fiyat düzenlemesi için görüşmeyi prensip kararı olarak aldıklarını kaydetti.

Topaloğlu, bundan dolayı eylem kararlarını yönetim kurulu kararıyla askıya aldıklarını kaydetti.

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17/12/2021 18:56