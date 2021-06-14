Kar-İş, Hükümetten Açıklama Bekliyor

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14/06/2021

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Kar-İş, Hükümetten Açıklama Bekliyor

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Girne’deki üniversitelerin şehir içi taşımacılık yapmak için girişimlerde bulunduğu duyumlarıyla ilgili hükümete açıklama yapma çağrısında blulundu.

Kar-İş Başkan Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’deki  üniversitelerin, şehir içi  taşımacılığı  tekellerine almak  adına, son  bir  aydır Ulaştırma  Bakanlığı’na bağlı Trafik   Dairesi,   Belediye   ve   polis   ile   birlikte,   yeni   bir   taşımacılık   şirketi   kurmak   adına toplantılar gerçekleştirdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz” dedi. 

Üniversitelerin girişimlerinin,   Girne   merkezden   Esentepe’ye   kadar   uzanan   doğu   bölgesi   ile   Girne merkezden Tepebaşı’ na kadar uzanan batı bölgesini içerdiğini savunan Topaloğlu, “Sözünü   ettiğimiz   bölgelerde,   devlet   tarafından   toplu   taşımacılık   için görevlendirilen 174 toplu taşıma izinli, taşımacı bulunmaktadır ve bu insanlar zaten 17 aydır iş yapamıyor” ifadesini kullandı.

Üniversitelerin taşımacılıkla ilgili, KAR-İŞ’ den ne görüş aldığını ne de talepte   bulunduğunu   belirten   Dernek   Başkanı   Topaloğlu,   “Pandemi   öncesinde,   şehir   içi taşımacılıkla ilgili toplantılar yapmıştık. Ama bu toplantılar havada kaldı, ardından da rafa kaldırıldı” dedi. 

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDAN ÇEKİLMELİ

“Herkesin   kendi   işini   yapmasını” istediklerini ifade eden Topaloğlu, “Biz   nasıl üniversite   kurup   eğitim   vermeye   çalışmıyorsak,   üniversiteler   de   hizmeti   taşımacılardan almalı. Üniversiteler, bırakın halkı taşımayı; öğrenci taşımacılığından da çekilmeli” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin yasadışı bir şekilde taşımacılık yaptığını hükümet   edenlerin  de buna göz yumduğunu belirten   Topaloğlu,   “Öğrencilerden,   ‘sosyal   ve kültürel aktivite’ adı altında taşımacılık ücreti alan üniversitelerin, toplu taşıma konusunda verdikleri bir kuruş vergi yok. Şimdi de öğrencileri bahane ederek taşımacılığa soyunuyorlar” dedi.  

Hükümeti bu konuda açıklama yapmaya davet eden Topaloğlu, “Gerekli adımların atılmaması ve   açıklama   yapılmaması   halinde,   KAR-İŞ   olarak   her   türlü   eylemi   başlatacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadesini kullandı.

14/06/2021 12:10
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TAGS: Fuat Topaloğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, kar-iş
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