Kar-İş, Hükümetten Açıklama Bekliyor

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Girne’deki üniversitelerin şehir içi taşımacılık yapmak için girişimlerde bulunduğu duyumlarıyla ilgili hükümete açıklama yapma çağrısında blulundu.

Kar-İş Başkan Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’deki üniversitelerin, şehir içi taşımacılığı tekellerine almak adına, son bir aydır Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Belediye ve polis ile birlikte, yeni bir taşımacılık şirketi kurmak adına toplantılar gerçekleştirdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

Üniversitelerin girişimlerinin, Girne merkezden Esentepe’ye kadar uzanan doğu bölgesi ile Girne merkezden Tepebaşı’ na kadar uzanan batı bölgesini içerdiğini savunan Topaloğlu, “Sözünü ettiğimiz bölgelerde, devlet tarafından toplu taşımacılık için görevlendirilen 174 toplu taşıma izinli, taşımacı bulunmaktadır ve bu insanlar zaten 17 aydır iş yapamıyor” ifadesini kullandı.

Üniversitelerin taşımacılıkla ilgili, KAR-İŞ’ den ne görüş aldığını ne de talepte bulunduğunu belirten Dernek Başkanı Topaloğlu, “Pandemi öncesinde, şehir içi taşımacılıkla ilgili toplantılar yapmıştık. Ama bu toplantılar havada kaldı, ardından da rafa kaldırıldı” dedi.

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDAN ÇEKİLMELİ

“Herkesin kendi işini yapmasını” istediklerini ifade eden Topaloğlu, “Biz nasıl üniversite kurup eğitim vermeye çalışmıyorsak, üniversiteler de hizmeti taşımacılardan almalı. Üniversiteler, bırakın halkı taşımayı; öğrenci taşımacılığından da çekilmeli” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin yasadışı bir şekilde taşımacılık yaptığını hükümet edenlerin de buna göz yumduğunu belirten Topaloğlu, “Öğrencilerden, ‘sosyal ve kültürel aktivite’ adı altında taşımacılık ücreti alan üniversitelerin, toplu taşıma konusunda verdikleri bir kuruş vergi yok. Şimdi de öğrencileri bahane ederek taşımacılığa soyunuyorlar” dedi.

Hükümeti bu konuda açıklama yapmaya davet eden Topaloğlu, “Gerekli adımların atılmaması ve açıklama yapılmaması halinde, KAR-İŞ olarak her türlü eylemi başlatacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadesini kullandı.

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14/06/2021 12:10