KAR-İŞ, üniversitelere T izni verilmesine tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ )üniversitelere  T izni verilmesine tepki göstererek, “Taşımacılığı siyasetin arka bahçesi haline getirdiler.” iddiasında bulundu.

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19/03/2025

KAR-İŞ, üniversitelere T izni verilmesine tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ )üniversitelere  T izni verilmesine tepki göstererek, “Taşımacılığı siyasetin arka bahçesi haline getirdiler.” iddiasında bulundu.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, verilen izinlerin sektördeki adaletsizliği derinleştirdiğini ve taşımacılık sektörünün siyasi çıkar hesaplarına kurban edildiğini savundu.  Topaloğlu, üniversitelere dağıtılan izinlerin ihtiyaç veya liyakat gözetilmeden, tamamen siyasi pazarlıklarla dağıtıldığını iddia etti.

Bu adımlarla taşımacılık  sektörünün gelişmesinin engellendiğini savunan Topaloğlu, "Bugüne kadar şirketleşme süreci adı altında bizi oyalayanlar, bugün her şeyi siyasi ranta dönüştürerek kendi sistemlerine bile ihanet ediyor. Biz de artık bu oyuna inanmıyoruz!” dedi.

Sektörde huzursuzluk yaşandığını da kaydeden Topaloğlu, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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