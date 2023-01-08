Kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner'dan yeni paylaşım

Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan Hollywood aktörü Jeremy Renner, hastane yatağından yeni bir sosyal medya yayınlayarak son halini paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner’ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklanmıştı.

HASTANE ODASINDAN İLK FOTOĞRAF

Ünlü aktörün durumu hayranlarını endişelendirirken, Instagram hesabından geçen hafta yaptığı paylaşım heyecan yaratmıştı. Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaşparak, “Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum” diye yazmıştı.

EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ

Renner, sağlık durumuna dair yeni bir güncelleme paylaştı. Dün 52 yaşına giren oyuncu, hastane yatağında, yanında tedavisini gerçekleştiren ekiple birikte poz verdi. Renner, Instagram hikayesinde sağlık ekibine teşekkür etti.

KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALDI

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların altında mahsur kalan komşusuna yardım etmek için karların içine dalan Jeremy Renner'ın kendi aracı tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.

Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı.

İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor. Renner, kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyi pek tercih etmiyor.

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08/01/2023 18:59