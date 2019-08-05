Kar Voleybolu'nda Merve’li Türkiye dördüncü oldu

Arjantin’de 3 günden beri devam eden Kar Voleybolu Dünya Turu son ayağında Merve’li Türkiye dördüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Arjantin’de 3 gün boyunca devam eden Kar Voleybolu Dünya Turu’nun üçüncü ve son ayağı Bariloche Etabı’nda Merveli Türkiye dördüncülüğü elde etti. Çeyrek finalde Rusya’yı yenerek yarı finale yükselen Türkiye bugün yarı finalde Brezilya’ya 2-0 kaybedince üçüncülük maçına çıktı. Üçüncülük maçında karşılaştığı Arjantin 1 takımı karşısında iyi mücadele eden Merve’li Türkiye takımı zorlu bir mücadele sonunda setleri 15-12 ve 16-14, karşılaşmayı da 2-0 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.