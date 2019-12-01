Kara Cuma’nın kara fotoğrafı…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde yaşayan engelli bireylere gereken önem verilmiyor. Birçok engelli vatandaş sokağa çıktığı zaman yüzlerce engelle karşılaşıyor.

Lefkoşa’nın en işlek ve en gelişmiş caddelerinden olan Dereboyu caddesinde çekilen bir fotoğraf, engelli vatandaşların yaşadığı tüm sorunları gözler önüne serdi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştırılan fotoğrafta engelli bir vatandaşın kaldırımdan dahil gidemediği görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf Lefkoşa’nın kalbi olan Dereboyu’nda bir engelli vatandaşın gönlünce gezemeyeceğini gözler önüne serdi.

Birçok vatandaşın bu duruma tepkisi çok sert oldu.

Vatandaşlar Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kaldırımları bile düzenlemekten aciz olduğunu yazdı.

Öte yandan birçok vatandaş Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın 2014 seçimlerinde engelsiz bir Lefkoşa sloganı ile oy istediğini fiziki engelleri de ortadan kaldıracak somut devrimi başaracaklarını söylediğini hatırlattı.

Harmacı’nın sözünü tutmasını isteyen vatandaşlar artık engelsiz bir Lefkoşa görmek istediklerine vurgu yaptı.

01/12/2019 20:31