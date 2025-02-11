'Kara deniz şeytanı' ilk kez görüntülendi: Uzmanlar açıklayamıyor

İspanyol sivil toplum kuruluşu Condrik Tenerife ve deniz fotoğrafçısı David Jara Borguña tarafından kaydedildi.

Balık, bilimsel adı Melanocetus johnsoni olan ve genellikle güneş ışığının dahi ulaşamadığı soğuk “gece yarısı bölgesinde” dolaşan bir tür.

Bu derinlikte su sıcaklığı da basınç da oldukça çetin: Yaklaşık 4°C civarındaki sularda, metrekare başına 2.650 kilogramı aşan bir basınç mevcut.

NEDEN YÜZEYE ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, bu kadar derin sularda yaşayan bir balığın yüzeye yakın bir bölgede görüldüğüne nadiren şahit olduklarını söylüyor.

Uzmanlar, Kara deniz şeytanı olarak anılan bu fenerbalığının ne sebeple daha sığ katmanlara yaklaştığına dair net bir açıklama yapabilmiş değil.

DİŞLERİNDE IŞIKLI ÇIKINTI VAR

Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi’nin verilerine göre, fenerbalıklarının yüzlerinin önünde yer alan karakteristik ışıklı “anten” yalnızca dişilere özgü. Bu biyolüminesan yem, karanlık okyanus derinliklerinde av yakalamak için neredeyse tek ışık kaynağı olarak kullanılıyor.

ÇOK NADİR BİR KARŞILAŞMA

Condrik Tenerife, bu balığa ait kayıtların çoğunun yalnızca larvalar, ölü yetişkin örnekler ya da derin deniz keşiflerinde denizaltılarca çekilen görüntülerle sınırlı olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, bu yüzeye yakın karşılaşma hem okyanus ekosisteminin gizemlerine dair önemli bir bakış sunuyor hem de bilim dünyasını yepyeni sorularla baş başa bırakıyor.