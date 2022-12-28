Kara gün: Bir günde 5 ölüm
28/12/2022
Ülkemizde acı haberler bugün peş peşe geldi…
Geçitkale’nin sevilen sayılan isimlerinden Sunay İnebeyli, yaşamını yitirdi. Sunay İnebeyli‘nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. İnebeyli, aynı gün Geçitkale Camisi'nde kılınan cenaze namazına müteakip Geçitkale Mezarlığı'na defnedildi.
Aydınköy’ün sevilen isimlerinden Meryem Göçmenoğlu, hayatını kaybetti.
Göçmenoğlu’nun cenazesi aynı gün Aydınköy Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından Aydınköy Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.
Genç yaşta hayata veda etti
Serdarlı'nın sevilen ismi Işıl Işık Güven genç yaşta hayata veda etti. Işıl Işık Güven'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Güven'in cenazesi yarın öğlen namazından sonra Tirmen Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.
Ülkemizin sevilen simalarından 38 yaşındaki Refiye Gürkanlar da yaşamını yitirdi.
Gürkanlar’ın cenazesi yarın İsmail Safaa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Kıbrıs'ın yetiştirdiği değerli seramik sanatçısı
Kıbrıs’ın yetiştirdiği değerli seramik sanatçılarından Tomrul Tomgüsehan hayata gözlerini yumdu.
Tomgüsehan'ın cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığına defin edilecek.
Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Ülkemizin sevilen simalarından Leyla Gülten Hoca ise, dün yaşamını yitirdi.
Leyla Gülten Hoca’nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.